«Торонто» установил личный рекорд лиги по очкам и победам за сезон

В рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» на стадионе «Скотиабанк-Арена» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2).

Таким образом «Торонто» одержал 50 побед и набрал 106 очков, что стало для них новым рекордом лиги. Также команда обновила рекорд по победам в сезоне. В сезоне-2017/18 «Торонто Мэйпл Лифс» набрал 105 очков и одержал 49 побед.

Напомним, ранее стали известны все участники плей-офф НХЛ от Восточной конференции «Флорида Пантерз», «Торонто», «Каролина Харрикейнз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз», «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» будут бороться за Кубок Стэнли в этом году.

«Айлендерс», «Коламбус Блю Джекетс», «Баффало Сэйбрз», «Детройт Ред Уингз», «Оттава Сенаторз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Филадельфия Флайерз» и «Монреаль Канадиенс» не смогли пробиться в следующую стадию чемпионата.