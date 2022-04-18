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Бедард — самый молодой игрок в истории WHL, забивший 50 голов за сезон

Бедард — самый молодой игрок в истории WHL, забивший 50 голов за сезон
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16-летний нападающий «Реджайны» Коннор Бедард забил 50 голов в текущем сезоне юниорской лиги WHL и набрал 100 очков, сообщает Sportsnet.

В последнем матче его команда встречалась с «Мус Джо» и одержала победу со счётом 7:4. Сам Бедард набрал пять очков в этом матче: канадец оформил дубль и отметился тремя результативными передачами.

Таким образом, Бедард стал самым молодым хоккеистом в истории WHL, который забросил 50 шайб за сезон.

«Реджайна» завершила регулярный чемпионат и не попала в плей-офф. Всего у Бедарда 51 заброшенная шайба и 49 результативных передач в 62 матчах.

Напомним, игрок должен принять участие в драфте НХЛ – 2023. Один из его конкурентов – россиянин Матвей Мичков, который выступает в системе петербургского СКА.

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