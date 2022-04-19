Два очка Подколзина помогли «Ванкуверу» одолеть «Даллас»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе «Ванкувера» дублем отметился Элиас Петтерссон, по шайбе забросили Конор Гарланд, Брок Бёзер, Джейсон Дикинсон и Василий Подколзин, который забил в третьей игре подряд. На счету россиянина в этом матче также была голевая передача.

У гостей дубль на счету Роопе Хинца.

После этой игры «Ванкувер» занимает 10 место в турнирной таблице Западной конференции. «Даллас», в свою очередь, занимает седьмое место в таблице, отставая от лидера, «Колорадо», на 25 очков.