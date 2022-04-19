Фетисов ответил на вопрос, скажется ли отсутствие Витолиньша на работе Знарка в «Ак Барсе»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о том, что Харийс Витолиньш не будет работать с Олегом Знарком в «Ак Барсе».



«Знарок привык работать с опытными игроками, а в «Ак Барсе» много молодёжи? Думаю, этот вопрос был обговорён. Никаких сомнений быть не может. Тренер должен работать не только с опытными, но и с молодыми игроками — это его основная ответственность. Нужно вкладываться в молодёжь, в своих игроков.



Не знаю, скажется ли отсутствие Витолиньша. Да, мы привыкли видеть их со Знарком в тандеме, но проблемой это быть не должно. Пускай это останется в истории. Возможно, в новом тренерском сочетании проявятся другие качества Знарка», – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.