Фетисов ответил на вопрос, скажется ли отсутствие Витолиньша на работе Знарка в «Ак Барсе»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о том, что Харийс Витолиньш не будет работать с Олегом Знарком в «Ак Барсе».
«Знарок привык работать с опытными игроками, а в «Ак Барсе» много молодёжи? Думаю, этот вопрос был обговорён. Никаких сомнений быть не может. Тренер должен работать не только с опытными, но и с молодыми игроками — это его основная ответственность. Нужно вкладываться в молодёжь, в своих игроков.
Не знаю, скажется ли отсутствие Витолиньша. Да, мы привыкли видеть их со Знарком в тандеме, но проблемой это быть не должно. Пускай это останется в истории. Возможно, в новом тренерском сочетании проявятся другие качества Знарка», – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 19 апреля 2022
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