Сборная России не сыграет на ЮЧМ и Кубке Глинки/Гретцки

Канада объявила, что этим летом в Альберте пройдут два крупных международных хоккейных турнира: юниорский чемпионат мира и Кубок Глинки/Гретцки. Сборной России нет в списке участников.



Юниорский чемпионат мира



Команды Австрии, Германии, Швеции, Швейцарии и США будут выступать в группе A, а Канада, Чехия, Финляндия, Латвия и Словакия сыграют в группе В.



Кубок Глинки/Гретцки



Канада, Словакия, Швеция и Швейцария сыграют в группе A, в группе B встретятся команды Чехии, Финляндии, Германии и США.

«Мы были разочарованы тем, что не смогли завершить чемпионат мира среди юниоров 2022 года, как планировалось в декабре, наше внимание быстро переключилось на повторное проведение мероприятия, когда это было безопасно. Теперь болельщики смогут поддержать сборную Канады на чемпионате мира среди юниоров в Эдмонтоне и на Кубке Глинки/Гретцки в Ред-Дире», – цитирует президента Федерации хоккея Канады Скотта Смита.



Кубок Глинки/Гретцки пройдёт с 31 июля по 6 августа.