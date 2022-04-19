«Северсталь» продлила контракты с Пилипенко и Тимашовым

«Северсталь» продлила контракты с двумя хоккеистами: нападающим Кириллом Пилипенко и защитником Николаем Тимашовым. Оба соглашения с хоккеистами рассчитаны на один год. Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба.
Пилипенко перешёл в «Северсталь» из «Сочи» в октябре 2021 года. В регулярном чемпионате сезона-2021/2022 он сыграл за череповчан 25 матчей, забросил 13 шайб и отдал три результативные передачи при показателе полезности «+5». В плей-офф на его счету семь игр, где он набрал шесть очков: забил гол и отдал пять передач. Показатель полезности составил «-3».
Тимашов в регулярном чемпионате текущего сезона сыграл за «Северсталь» в 43 матчах и набрал 13 очков (3+10) при показателе полезности «+8». В плей-офф он провёл семь игр, отдал одну результативную передачу, показатель полезности составил «-5».
- 19 апреля 2022
-
23:18
-
22:15
-
22:00
-
21:43
-
21:30
-
21:26
-
20:57
-
20:50
-
20:09
-
18:58
-
18:01
-
18:00
-
17:30
-
17:07
-
16:52
-
16:49
-
16:17
-
16:01
-
15:48
-
14:37
-
14:12
-
13:55
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
11:45
-
11:28
-
11:03
-
10:30
-
10:00
-
09:52
-
09:34
-
09:05
-
08:35