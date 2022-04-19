«Северсталь» продлила контракты с Пилипенко и Тимашовым

«Северсталь» продлила контракты с двумя хоккеистами: нападающим Кириллом Пилипенко и защитником Николаем Тимашовым. Оба соглашения с хоккеистами рассчитаны на один год. Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Пилипенко перешёл в «Северсталь» из «Сочи» в октябре 2021 года. В регулярном чемпионате сезона-2021/2022 он сыграл за череповчан 25 матчей, забросил 13 шайб и отдал три результативные передачи при показателе полезности «+5». В плей-офф на его счету семь игр, где он набрал шесть очков: забил гол и отдал пять передач. Показатель полезности составил «-3».

Тимашов в регулярном чемпионате текущего сезона сыграл за «Северсталь» в 43 матчах и набрал 13 очков (3+10) при показателе полезности «+8». В плей-офф он провёл семь игр, отдал одну результативную передачу, показатель полезности составил «-5».