«Флорида» в овертайме победила «Айлендерс», у Сорокина – 39 сейвов

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Флориду Пантерз». Победу в этом одержали гости в овертайме со счётом 3:2.



На 25-й минуте форвард хозяев Себастьян Ахо открыл счёт. Через 10 минут голом в ворота хозяев ответил Александр Барков. Потом вновь вывел хозяев вперёд Жан-Габриэль Пажо на 42-й минуте. На 57-й минуте Баркоа оформил дубль и перевёл матч в дополнительное время. На первой минуте овертайма тот же Барков решил исход матча.



Российский голкипер победителей Сергей Бобровский совершил 24 сейва, а у другой команды стоял на воротах тоже россиянин – Илья Сорокин. Он отразил 39 бросков по своим воротам.