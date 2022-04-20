«Флорида» в овертайме победила «Айлендерс», у Сорокина – 39 сейвов
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Флориду Пантерз». Победу в этом одержали гости в овертайме со счётом 3:2.
На 25-й минуте форвард хозяев Себастьян Ахо открыл счёт. Через 10 минут голом в ворота хозяев ответил Александр Барков. Потом вновь вывел хозяев вперёд Жан-Габриэль Пажо на 42-й минуте. На 57-й минуте Баркоа оформил дубль и перевёл матч в дополнительное время. На первой минуте овертайма тот же Барков решил исход матча.
Российский голкипер победителей Сергей Бобровский совершил 24 сейва, а у другой команды стоял на воротах тоже россиянин – Илья Сорокин. Он отразил 39 бросков по своим воротам.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 апреля 2022, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ахо (Грин, Беллоуз) – 24:56 (5x5) 1:1 Барков (Жиру, Юбердо) – 34:12 (5x4) 2:1 Пажо (Барзал, Добсон) – 41:01 (5x4) 2:2 Барков (Гудас, Юбердо) – 56:02 (4x4) 2:3 Барков (Юбердо, Форслинг) – 60:20 (3x3)
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