«Нэшвилл» переиграл «Калгари» в серии послематчевых буллитов

В Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в этом матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.



На 28-й минуте за хозяев счёт открыл Филип Форсберг. На 33-й минуте удвоил преимущество Мэтт Дюшейн, которому ассистировал всё тот же Форсберг. Через 3 минуты один гол отыграл Эндрю Манддапане, а ещё через 11 минут он же оформил дубль, сравняв счёт в игре. В овертайме голов забито не было, а исход встречи в серии послематчевых буллитов решил Микаэль Гранлунд.



Российский нападающий Яков Тренин и защитник Никита Задоров очков в этом матче не набрали.