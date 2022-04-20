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«Нэшвилл» переиграл «Калгари» в серии послематчевых буллитов

«Нэшвилл» переиграл «Калгари» в серии послематчевых буллитов
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В Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в этом матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.

На 28-й минуте за хозяев счёт открыл Филип Форсберг. На 33-й минуте удвоил преимущество Мэтт Дюшейн, которому ассистировал всё тот же Форсберг. Через 3 минуты один гол отыграл Эндрю Манддапане, а ещё через 11 минут он же оформил дубль, сравняв счёт в игре. В овертайме голов забито не было, а исход встречи в серии послематчевых буллитов решил Микаэль Гранлунд.

Российский нападающий Яков Тренин и защитник Никита Задоров очков в этом матче не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 апреля 2022, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Форсберг (Джохансен, Йози) – 27:23 (5x4)   2:0 Дюшейн – 32:09 (5x5)   2:1 Манджапане (Ткачук, Годро) – 35:13 (5x4)   2:2 Манджапане (Тоффоли, Ханифин) – 46:40 (5x5)   3:2 Гранлунд – 65:00 (ПБ)
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