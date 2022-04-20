Стэмкос вышел на первое место по количеству очков в истории «Тампы»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос набрал три очка за результативность в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (3:4), оформив ассистентский хет-трик и вышел на первое место по количеству очков в истории «Тампы» – набрал 953 балла.

Форвард сравнялся по этому показателю с экс-нападающим Мартеном Сан-Луи, который набрал такое количество очков в 972 играх. Стэмкосу на это потребовалось 916 матчей.

Напомним, всего на счету Стэмкоса 472 гола и 481 передача в НХЛ. Он был выбран «Тампой» под первым номером на драфте НХЛ-2008.

В текущем сезоне на счету Стэмкоса 75 матчей и 87 очков: он забросил 33 шайбы и отдал 54 результативные передачи.

Напомним, на данный момент «Тампа-Бэй» занимает пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ.