Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Детройтом», у Сергачёва «-3»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
В составе «Детройта» отличились Оскар Сундквист, Якуб Врана (дважды) и Лукас Рэймонд.
За «Тампу» отличились Росс Колтон (дважды) и российский нападающий Никита Кучеров. Российский голкипер Андрей Василевский сделал 28 сейвов. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-3».
Таким образом, «Детройт» одержал первую победу после двух поражений кряду. «Тампа», в свою очередь, потерпела первое поражение после двух побед подряд.
В следующем матче «Тампа» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Детройт» проведёт матч с «Флоридой Пантерз». Оба матча пройдут 22 апреля.
- 20 апреля 2022
-
04:59
-
04:45
-
04:43
-
04:40
-
03:57
-
03:44
-
03:37
- 19 апреля 2022
-
23:18
-
22:15
-
22:00
-
21:43
-
21:30
-
21:26
-
20:57
-
20:50
-
20:09
-
18:58
-
18:01
-
18:00
-
17:30
-
17:07
-
16:52
-
16:49
-
16:17
-
16:01
-
15:48
-
14:37
-
14:12
-
13:55
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
11:45
-
11:28