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Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Детройтом», у Сергачёва «-3»

Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Детройтом», у Сергачёва «-3»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Детройта» отличились Оскар Сундквист, Якуб Врана (дважды) и Лукас Рэймонд.

За «Тампу» отличились Росс Колтон (дважды) и российский нападающий Никита Кучеров. Российский голкипер Андрей Василевский сделал 28 сейвов. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-3».

Таким образом, «Детройт» одержал первую победу после двух поражений кряду. «Тампа», в свою очередь, потерпела первое поражение после двух побед подряд.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Детройт» проведёт матч с «Флоридой Пантерз». Оба матча пройдут 22 апреля.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Колтон (Стэмкос, Палат) – 23:58 (5x5)   1:1 Сундквист (Декайзер, Зайдер) – 24:20 (5x5)   1:2 Врана (Задина, Уолман) – 26:34 (5x5)   1:3 Рэймонд – 28:17 (5x5)   2:3 Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 29:47 (5x4)   3:3 Колтон (Стэмкос, Чернак) – 40:43 (5x5)   3:4 Врана – 45:09 (5x5)
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