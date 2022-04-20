Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Детройтом», у Сергачёва «-3»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Детройта» отличились Оскар Сундквист, Якуб Врана (дважды) и Лукас Рэймонд.

За «Тампу» отличились Росс Колтон (дважды) и российский нападающий Никита Кучеров. Российский голкипер Андрей Василевский сделал 28 сейвов. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-3».

Таким образом, «Детройт» одержал первую победу после двух поражений кряду. «Тампа», в свою очередь, потерпела первое поражение после двух побед подряд.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Детройт» проведёт матч с «Флоридой Пантерз». Оба матча пройдут 22 апреля.