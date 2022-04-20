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Агент: в чём задача сокращения лимита в КХЛ? Пять легионеров — оптимальный вариант

Агент: в чём задача сокращения лимита в КХЛ? Пять легионеров — оптимальный вариант
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Известный агент Александр Черных поделился мнением о возможном сокращении лимита на легионеров в КХЛ.

«По мне пять легионеров в команде – оптимальный вариант. Я бы оставил так, как есть на сегодняшний день. Но я бы хотел, чтобы эти легионеры были высокого уровня, а не так, что человек сидит в запасе или получает больше россиянин при слабой результативности и игре.

Просто я не вижу, в чём задача сокращения лимита, какая цель поставлена, почему именно три? Чем не устраивало пять человек? Хотелось бы, чтобы было понимание. Нужно тщательное разъяснение в этом вопросе», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве спорта РФ будет рассмотрено предложение о сокращении лимита на легионеров в КХЛ.

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