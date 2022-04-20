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С. Фёдоров: ЦСКА невозможно разболтать. Просто у нас был дефицит правильных действий

С. Фёдоров: ЦСКА невозможно разболтать. Просто у нас был дефицит правильных действий
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался по поводу поражения своей команды во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом». Встреча закончилась со счётом 6:4.

«Хоккей понравился болельщикам? Мы играем для болельщиков, но не на болельщиков. Мы понимаем все стороны подготовки команд, но играют разные люди с разной подготовкой, разной психологией. Сегодня несколько ребят не вышли на должный уровень. Но здорово, что болельщикам понравилось.

«Металлург» разболтал ЦСКА? ЦСКА невозможно разболтать. Мы играли весь сезон определённым стилем, ребята всё прекрасно понимают. Да, сегодня вышли из какой-то области психологии, концентрации. «Металлург» сегодня вышел «от ножа», ему нужна была победа. А у ЦСКА сегодня был дефицит правильных действий», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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