Борис Михайлов назвал причину поражения ЦСКА во втором матче серии с «Металлургом»
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал победу «Металлурга» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 6:4.
«Я не ожидал такого исхода, хотя по накалу матч и должен бы быть таким. Команде «Металлург» некуда было деваться — они очень здорово сыграли в атаке. ЦСКА как никогда слабо сыграл в обороне. Ниже своих возможностей сыграл вратарь, а также два центральных защитника. По этой причине и пропустили шесть шайб.
Одна победа из двух возможных в Магнитогорске? Это не успех. Первая игра закончилась уверенной победой ЦСКА. Будем обязательно ждать следующих матчей. Они будут интересными и неожиданными», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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