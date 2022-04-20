Борис Михайлов назвал причину поражения ЦСКА во втором матче серии с «Металлургом»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал победу «Металлурга» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 6:4.



«Я не ожидал такого исхода, хотя по накалу матч и должен бы быть таким. Команде «Металлург» некуда было деваться — они очень здорово сыграли в атаке. ЦСКА как никогда слабо сыграл в обороне. Ниже своих возможностей сыграл вратарь, а также два центральных защитника. По этой причине и пропустили шесть шайб.



Одна победа из двух возможных в Магнитогорске? Это не успех. Первая игра закончилась уверенной победой ЦСКА. Будем обязательно ждать следующих матчей. Они будут интересными и неожиданными», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.