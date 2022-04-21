Александр Овечкин побил рекорд Теэму Селянне в НХЛ 15-летней давности

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:1, продолжается второй период).

Забитый гол стал для российского форварда 49-м в нынешнем сезоне, что является новым рекордом НХЛ по заброшенным шайбам в одном регулярном чемпионате для игроков в возрасте 36 лет. Ранее этим достижением владел финский нападающий Теэму Селянне, который забросил 48 шайб в 82 матчах в сезоне-2006/2007. В том сезоне финн выступал за «Анахайм».

В нынешнем сезоне 36-летний Овечкин принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 49 голов и сделал 40 результативных передач при показателе полезности «+8» и 18 минутах штрафного времени.