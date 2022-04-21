Дубль Овечкина и гол Кузнецова не помогли «Вашингтону» победить «Вегас»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.
За победителей забивали российский нападающий Евгений Дадонов, Алек Мартинес, Чандлер Стивенсон и Ши Теодор. У гостей отличился дважды Александр Овечкин и один гол на счету Евгения Кузнецова. Также у Кузнецова голевая передача. Дмитрий Орлов тоже записал результативный пас на свой счёт.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 50 голов и сделал 40 результативных передач.
На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 97 очков. «Вегас», в свою очередь, занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 89 очков.
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