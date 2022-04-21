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Дубль Овечкина и гол Кузнецова не помогли «Вашингтону» победить «Вегас»

Дубль Овечкина и гол Кузнецова не помогли «Вашингтону» победить «Вегас»
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.

За победителей забивали российский нападающий Евгений Дадонов, Алек Мартинес, Чандлер Стивенсон и Ши Теодор. У гостей отличился дважды Александр Овечкин и один гол на счету Евгения Кузнецова. Также у Кузнецова голевая передача. Дмитрий Орлов тоже записал результативный пас на свой счёт.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 50 голов и сделал 40 результативных передач.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 97 очков. «Вегас», в свою очередь, занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 89 очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 апреля 2022, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Кузнецов (Овечкин, Дженсен) – 06:18 (5x5)   1:1 Мартинес (Уайтклауд, Янмарк) – 13:51 (5x5)   1:2 Овечкин (Кузнецов, Юханссон) – 22:57 (5x5)   2:2 Дадонов – 42:05 (5x5)   3:2 Стивенсон (Пасиоретти, Пьетранджело) – 42:54 (5x4)   3:3 Овечкин (Орлов, Шири) – 53:36 (5x5)   4:3 Теодор (Дадонов) – 62:09 (3x3)
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