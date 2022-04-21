Михайлов — о жесте Овечкина не удалять игрока «Вегаса»: не только великий, но и джентльмен

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал поступок форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:4, ОТ), в котором россиянин попросил судью не удалять игрока соперников.
«Что касается эпизода с просьбой Овечкина не удалять хоккеиста соперника, то и без этого поступка он — великий. Это ещё раз подтверждает: он — молодец, понял, что нападающий не так фолил, что можно было удалять. Получается, не только великий, но и джентльмен.
И без того, что он стал третьим хоккеистом, забрасывающим 50 шайб за сезон на протяжении девяти лет, он — великий хоккеист. У него есть цель: побить все рекорды. Он к этому стремится. Скажу ему: Саша, давай. Поддержим его. Считаю, что ему всё по силам, но всё зависит от него», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 21 апреля 2022
-
16:00
-
15:44
-
15:16
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:24
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:28
-
13:06
-
12:45
-
12:30
-
12:17
-
12:15
-
12:00
-
11:51
-
10:44
-
10:39
-
10:16
-
10:00
-
09:39
-
09:24
-
09:05
-
08:53
-
08:43
-
08:36
-
08:25
-
08:01
-
07:57
-
07:51
-
07:45
-
07:44
-
07:36