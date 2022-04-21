Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Михайлов — о жесте Овечкина не удалять игрока «Вегаса»: не только великий, но и джентльмен

Михайлов — о жесте Овечкина не удалять игрока «Вегаса»: не только великий, но и джентльмен
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал поступок форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:4, ОТ), в котором россиянин попросил судью не удалять игрока соперников.

«Что касается эпизода с просьбой Овечкина не удалять хоккеиста соперника, то и без этого поступка он — великий. Это ещё раз подтверждает: он — молодец, понял, что нападающий не так фолил, что можно было удалять. Получается, не только великий, но и джентльмен.

И без того, что он стал третьим хоккеистом, забрасывающим 50 шайб за сезон на протяжении девяти лет, он — великий хоккеист. У него есть цель: побить все рекорды. Он к этому стремится. Скажу ему: Саша, давай. Поддержим его. Считаю, что ему всё по силам, но всё зависит от него», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Такого от Овечкина никто не ждал! Попросил судью не удалять соперника, восхитив Америку Такого от Овечкина никто не ждал! Попросил судью не удалять соперника, восхитив Америку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022