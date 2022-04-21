Михайлов — о жесте Овечкина не удалять игрока «Вегаса»: не только великий, но и джентльмен

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал поступок форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:4, ОТ), в котором россиянин попросил судью не удалять игрока соперников.



«Что касается эпизода с просьбой Овечкина не удалять хоккеиста соперника, то и без этого поступка он — великий. Это ещё раз подтверждает: он — молодец, понял, что нападающий не так фолил, что можно было удалять. Получается, не только великий, но и джентльмен.



И без того, что он стал третьим хоккеистом, забрасывающим 50 шайб за сезон на протяжении девяти лет, он — великий хоккеист. У него есть цель: побить все рекорды. Он к этому стремится. Скажу ему: Саша, давай. Поддержим его. Считаю, что ему всё по силам, но всё зависит от него», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.