Вудкрофт продолжит работу в качестве главного тренера сборной Беларуси по хоккею

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Крэйг Вудкрофт продолжит работу на своём посту, сообщает сайт Федерации хоккея Беларуси (ФХБ).



«На очередном заседании Исполнительного комитета Федерации хоккея Беларуси были рассмотрены вопросы формирования тренерских штабов сборных команд Беларуси по хоккею с шайбой на предстоящий сезон.



Исполком утвердил кандидатуры главных тренеров сборных команд. Крэйг Вудкрофт продолжит работу с национальной командой Беларуси в качестве главного тренера, Сергей Стась ввиду успешного выступления молодёжной сборной на прошедшем чемпионате мира IA сохранит пост рулевого в молодёжке.



В целях сохранения преемственности в институте сборных команд главным тренером юниорской (до 18 лет) сборной Беларуси станет Дмитрий Шульга.



Членами исполкома были одобрены изменения в календарном плане проведения спортивных мероприятий по хоккею с шайбой на 2022 год с участием национальной и сборных команд Республики Беларусь по хоккею с шайбой, в частности, в него были внесены турниры в Туле, Санкт-Петербурге и Сочи весной и летом этого года», — говорится в сообщении.



Напомним, Вудкрофт возглавляет сборную Беларуси с 2021 года. Также с 2019 года он является главным тренером минского «Динамо».