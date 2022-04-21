Вайсфельд: в сборной на матчи с Беларусью собраны практически все перспективные игроки

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказал своё мнение относительно двух предстоящих матчей сборной России с командой Беларуси, которые пройдут 1 и 2 мая.



«Опубликованный состав, в котором наша сборная сыграет в Туле, для кого-то, возможно, и покажется неожиданным. Но, с другой стороны, в нём собраны практически все молодые игроки, которые имеют перспективу для роста, и почему бы их не посмотреть в предстоящих матчах.



Да, это не игры чемпионата мира, тем не менее это в любом случае международные матчи. Важно, как эти молодые ребята будут справляться с давлением. Для тренеров хороший шанс посмотреть их в игре и сделать выводы относительно дальнейших перспектив этих хоккеистов в сборной России», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».

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