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Гол Охотюка в дебютном матче НХЛ не спас «Нью-Джерси» от поражения в игре с «Баффало»

Гол Охотюка в дебютном матче НХЛ не спас «Нью-Джерси» от поражения в игре с «Баффало»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Кайл Окпосо, Алекс Так, Расмус Далин, Оуэн Пауэ и Джефф Скиннер. Для Пауэра, который является первым номером драфта НХЛ-2021, этот гол стал первым в карьере в НХЛ.

За «Нью-Джерси» забили Йеспер Боквист и российский защитник Никита Охотюк, для которого этот матч стал дебютным в НХЛ.

Таким образом, «Нью-Джерси» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Баффало», в свою очередь, продлил победную серию до трёх игр.

В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Баффало» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Окпосо (Далин, Андерсон) – 31:53 (4x5)   0:2 Так (Олофссон) – 32:40 (4x5)   0:3 Далин (Олофссон) – 37:58 (5x5)   1:3 Боквист (Маклауд, Хэмилтон) – 39:52 (5x5)   2:3 Охотюк (Куокканен, Заха) – 44:59 (5x5)   2:4 Пауэр (Скиннер, Томпсон) – 48:33 (5x5)   2:5 Скиннер (Томпсон, Олофссон) – 56:03 (5x5)
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