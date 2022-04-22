Гол Охотюка в дебютном матче НХЛ не спас «Нью-Джерси» от поражения в игре с «Баффало»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей забивали Кайл Окпосо, Алекс Так, Расмус Далин, Оуэн Пауэ и Джефф Скиннер. Для Пауэра, который является первым номером драфта НХЛ-2021, этот гол стал первым в карьере в НХЛ.
За «Нью-Джерси» забили Йеспер Боквист и российский защитник Никита Охотюк, для которого этот матч стал дебютным в НХЛ.
Таким образом, «Нью-Джерси» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Баффало», в свою очередь, продлил победную серию до трёх игр.
В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Баффало» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».
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