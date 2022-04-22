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«Флорида» обыграла «Детройт», продлив победную серию до 12 матчей, у Бобровского 28 сейвов

«Флорида» обыграла «Детройт», продлив победную серию до 12 матчей, у Бобровского 28 сейвов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Ноэль Аччари, Александр Барков, Мэйсон Марчмент, Маккензи Уигар и Сэм Райнхарт. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 28 сейвов.

За «Детройт» отличились Сэм Ганье и Тайлер Бертуцци.

Таким образом, «Флорида» продлила победную серию в НХЛ до 12 матчей. «Детройт», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.

В следующем матче «Флориде» предстоит провести матч с «Торонто Мэйл Лифс», а «Детройт» встретится с «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ганье (Зутер) – 04:08 (5x5)   1:1 Аччари (Монтур, Торнтон) – 09:19 (5x5)   2:1 Барков (Дюклер, Юбердо) – 18:53 (5x4)   3:1 Марчмент – 19:39 (5x5)   3:2 Бертуцци (Зутер, Линдстрём) – 26:15 (5x5)   4:2 Уигар (Марчмент, Хёрнквист) – 36:05 (5x5)   5:2 Райнхарт (Беннетт, Юбердо) – 43:50 (5x4)
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