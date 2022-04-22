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Гол и ассистентский дубль Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Ванкувер»

Гол и ассистентский дубль Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Ванкувер»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе «Уайлд» дублем отметился Кевин Фиала, ещё по шайбе на счету Джареда Сперджена, Матса Цуккарелло, Кирилла Капризова и Райана Хартмана (пустые ворота). У «Ванкувера» дубль оформил Элиас Петтерссон, автором ещё одного гола стал Мэттью Хаймор.

24-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на льду 19 минут 54 секунды и помимо заброшенной шайбы отметился и ассистентским дублем, завершив игру с показателем полезности «+2». Таким образом, на его счету теперь 97 (44+53) очка в 76 матчах нынешнего сезона.

Соотечественник Капризова – форвард «Ванкувера» Василий Подколзин результативными действиями не отметился и завершил игру с коэффициентом полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2022, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Фиала (Годро, Болди) – 24:53 (5x5)   1:1 Петтерссон (Гарланд, Бёзер) – 25:31 (5x5)   2:1 Сперджен (Дюхайм, Миддлтон) – 27:10 (5x5)   2:2 Хаймор – 29:22 (5x5)   2:3 Петтерссон (Гарланд, Дермотт) – 36:09 (5x5)   3:3 Цуккарелло (Капризов, Меррилл) – 38:36 (5x5)   4:3 Фиала (Бродин, Годро) – 52:17 (5x5)   5:3 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 58:05 (5x5)   6:3 Хартман (Капризов, Цуккарелло) – 58:47 (en)
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