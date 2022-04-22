Гол и ассистентский дубль Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Ванкувер»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе «Уайлд» дублем отметился Кевин Фиала, ещё по шайбе на счету Джареда Сперджена, Матса Цуккарелло, Кирилла Капризова и Райана Хартмана (пустые ворота). У «Ванкувера» дубль оформил Элиас Петтерссон, автором ещё одного гола стал Мэттью Хаймор.

24-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на льду 19 минут 54 секунды и помимо заброшенной шайбы отметился и ассистентским дублем, завершив игру с показателем полезности «+2». Таким образом, на его счету теперь 97 (44+53) очка в 76 матчах нынешнего сезона.

Соотечественник Капризова – форвард «Ванкувера» Василий Подколзин результативными действиями не отметился и завершил игру с коэффициентом полезности «-2».