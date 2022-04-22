Фанат отсудил у полиции 26 тыс. рублей за задержание на матче ярославского «Локомотива»

Хоккейный болельщик отсудил у ярославской полиции 26 тыс. рублей, сообщает YarNews.



Фанат получил компенсацию за задержание на матче «Локомотива» с московским «Динамо».



Сообщается, что болельщик приехал на матч из Коврова, заплатив 850 рублей за дорогу до Ярославля и обратно и столько же за билет на матч. Во время перерыва у него оборвалась петелька на медицинской маске и полицейские забрали его в дежурную часть ОМВД России по Красноперекопскому району за нарушение масочного режима. Там мужчину продержали почти до восьми часов вечера, лишив возможности досмотреть матч. Кроме того, из-за нахождения в отделении он не успел на автобус. В итоге ему пришлось заплатить 4300 рублей за такси до Коврова.



Решением Ковровского городского суда от 27 ноября 2020 года он был признан виновным в совершении административного правонарушения, но 15 февраля 2021 года Владимирский областной суд отменил это решение в связи с недоказанностью обстоятельств.



В октябре 2021 года болельщик подал иски к Министерству финансов РФ в лице УФК по Ярославской области, МВД России и ОМВД России по Красноперекопскому городскому району о возмещении убытков и компенсации морального вреда. Он потребовал взыскать с Министерства финансов и Министерства внутренних дел за счёт казны РФ убытки по оплате билета и проезда в размере 5575 рублей, а также убытки по оплате услуг представителя в размере 10000 рублей, возмещение морального вреда в размере 20000 рублей и судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 940 рублей. Суд решил удовлетворить исковые требования частично.



«Взыскать с МВД России за счёт казны Российской Федерации в пользу истца 850 рублей возмещения стоимости билета на хоккейный матч, 4300 рублей возмещения расходов на проезд, 10000 рублей возмещения расходов на оплату правовых услуг по делу об административном правонарушении, 10000 рублей компенсации морального вреда, 906 рублей возмещения расходов на оплату государственной пошлины, а всего 26056 рублей», — говорится в решении суда.



В удовлетворении остальной части исковых требований болельщику было отказано.