Главный тренер ЦСКА — о Федотове: 10 голов пропустил не Ваня, а вся наша команда

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров третьего матча финальной серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» (0:4, 1-2).
«Будут ли перестановки в составе, как это принято делать в Америке после неудачных матчей? Я скажу, что в Америке в плей-офф уходят люди из состава только по травме. Нет таких больших замен, как в принципе и в КХЛ. Пара Киселевич — Диц? Мы команда, и мы все могли сделать что-то лучше сегодня, включая тренерский штаб. Я понял, о чём вы хотели спросить. Нам нужно немного остыть и перестроиться. Завтра будет продуктивный для нас день, смотрим только вперёд.
Что с Федотовым? 10 голов пропустил не Ваня, а вся наша команда, и здесь есть о чём задуматься. Про Ваню нечего говорить, он успешно занимается своей деятельностью и держит нас в игре, работает и помогает нам. Весь вопрос, как мы ему помогаем. Всё-таки, как бы мы не хотели, но вратарь — это последняя инстанция, а перед ним пять человек должны вместе сработать, это долгий разговор. Пока «Магнитка» показывает неплохую скорость, но я уверен, что в атаке мы можем играть на такой же скорости. Пусть не всегда, но мы можем доставлять дискомфорт защитникам соперника», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 22 апреля 2022
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