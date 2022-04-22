С. Фёдоров: отпустил бы я Лайпсика из ЦСКА в прошлом сезоне? Вопрос риторический

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после третьего матча финальной серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» (0:4, 1-2) ответил на вопрос о нападающем магнитогорцев Брендане Лайпсике.

«Если бы я был главным тренером ЦСКА в прошлом сезоне, отпустил бы я Лайпсика? Если я правильно понял ваш вопрос, то думаю, что в данный момент он несколько риторический. Конечно, сейчас возьму определённую паузу, потому что сейчас мысли заняты нашей ситуацией.

Нет ли опасений, что можем психологически разболтаться? Опасений точно нет. Мы все профессиональные люди на контрактах. Мы были в таких ситуациях, да, может быть и не в финале плей-офф, но все опытные ребята и лично я не вижу опасений в плане психологии. Согласен, что интерес к 10 пропущенным шайбам огромный. Но это уже случилось, и мы разберём все моменты сегодняшней встречи. Посмотрим, что сказать ребятам и что нужно исправить. Как я уже сказал, драматических изменений в нашей игре не будет. Но мы знаем, что нужно усилить и на чём можно сделать результат», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.