Капризов повторил результат Малкина по скорости набора 150 очков в НХЛ среди европейцев

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов повторил достижение соотечественника Евгения Малкина по скорости набора 150 очков в НХЛ среди европейских игроков.

Капризову и Малкину для этого понадобилось 132 матча и они делят восьмое место между собой по этому показателю.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» обыграла «Сиэтл Кракен» со счётом 6:3. В этой встрече Капризов забил гол и сделал три результативные передачи. Ему удалось первым среди российских игроков набрал 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

В нынешнем сезоне Капризов принял участие в 77 матчах, в которых записал в свой актив 45 голов и сделал 56 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету Капризова 72 гола и 80 результативных передач.