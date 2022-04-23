Гениален и неудержим! Капризов выбил 100 очков, повторив мощное достижение Овечкина в НХЛ

Кирилл мастерски читает игру, а его работа с шайбой иногда напоминает волшебство. «Сиэтл» почувствовал это на себе сполна.

Российский лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов уже вывел свой клуб в плей-офФ, побил несколько исторических рекордов франшизы, но успокаиваться на этом нападающий и не собирался.

В прошлом матче «дикарей» с «Ванкувером» Капризов набрал 3 (1+2) очка, включившись как раз в тот момент, когда его команде требовалось переломить неудачно складывающийся ход игры.

Спустя сутки шоу Кирилла продолжилось в новом домашнем матче с одним из аутсайдеров НХЛ «Сиэтлом».

При этом игра началась для «Уайлд» несколько обескураживающе: к 11-й минуте хозяева льда уступали 0:2, пропустив первый гол после грубой ошибки Марка-Андре Флёри.

Но после этого включились лидеры «Миннесоты», в том числе и Капризов, и от «кракенов» не осталось мокрого места. Ещё в конце первого периода Эрикссон Эк реализовал большинство, преобразовав в гол шикарный короткий пас в касание от россиянина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В начале второго периода швед оформил дубль, а вскоре набрал ещё одно очко за результативность, ассистировав Капризову. Кирилл совершил какое-то волшебное, неуловимое движение клюшкой на пятачке, переправив шайбу за спину Грубауэру. Это 45-й гол форварда в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Так «Миннесота» впервые в матче вышла вперёд, а затем решила не откладывать с добиванием соперника. С 31-й по 35-ю минуту «дикари» ещё трижды огорчили немецкого голкипера «Сиэтла», в двух шайбах принял участие Капризов. Вот, например, его очередная приводящая в восторг передача в касание, после которой отличился Хартман. На каком же невероятном уровне Кирилл читает хоккей!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кстати, это очко стало сотым для Капризова в нынешнем сезоне: он первым из россиян достиг этой красивой отметки. Ещё Кирилл стал первым левым вингером со времён Александра Овечкина, который набрал 100+ очков в первом или втором сезоне в НХЛ.

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Однако Капризов не остановился на этих мощных достижениях, и тут же разменял вторую сотню, поучаствовав в голе Цуккарелло.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На этом избиение «Сиэтла» закончилось: до финальной сирены «Миннесота» больше не забила ни одной шайбы, пропустив при этом ещё раз от Бенирса. 6:3 — победа «дикарей», которые делают важный шаг к преимуществу домашней площадки в первом раунде Кубка Стэнли с «Сент-Луисом».

Капризов, набравший 4 очка, стал второй звездой встречи, а на его лицевом счету теперь 101 (45+56) балл за результативность в сезоне. Прямо сейчас гениальный и неудержимый Кирилл — лучший бомбардир, снайпер и ассистент «Миннесоты». Причём каждый из этих показателей — лучший в рамках одной регулярки для игроков «Уайлд» за всю историю клуба. Просто космос!