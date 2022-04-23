«Теперь он стодолларовый Кирилл». Пресс-служба НХЛ — о 100 очках Капризова

Пресс-служба НХЛ в «Твиттере» прокомментировала достижение российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Форвард забил гол и отдал результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (6:3), суммарно набрав 4 (1+3) балла. Он впервые в заокеанской карьере набрал 100 очков.
«Теперь его зовут стодолларовый Кирилл», — говорится в сообщении.
Напомним, в нынешнем сезоне россиянин принял участие в 77 матчах, в которых записал в свой актив 45 голов и сделал 56 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету Капризова 72 гола и 80 результативных передач в 132 встречах.
Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала ««Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.
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