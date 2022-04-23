Одноклубник Овечкина установил клубный рекорд для защитников за последние 11 лет

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Хила Ривер-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей забили Конор Шири и Джон Карлсон. Для защитника этот гол стал 16-м в текущем сезоне НХЛ. Как отмечает пресс-служба лиги, Карлсон побил рекорд «Вашингтона» по количеству заброшенных за регулярный чемпионат шайб среди защитников за последние 11 лет. В последний раз отметка в 16 голов покорялась Майку Грину в сезоне-2009/2010. Тогда защитник принял участие в 75 матчах чемпионата, в которых забросил 19 шайб и отдал 57 результативных передач, суммарно набрав 76 очков. На счету Карлсона 74 встречи и 69 (16+53) очков.