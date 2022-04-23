Крикунов — о 0:4 от «Металлурга»: хоккей смотрю и жене говорю: «ЦСКА сегодня не поёт»

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал итоги третьего матча финальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и ЦСКА (4:0, 2-1).



«Я вчера хоккей смотрю и жене говорю: «ЦСКА сегодня не поёт». Такая игра была, без эмоций у армейцев. Видимо, много потратили в поездке. Вторая встреча же вообще была бомба, как лучший энхаэловский хоккей. Видимо, не москвичи не восстановились эмоционально. Вчера были какие-то варёные. Может, ответственность давит или что-то ещё. У Васи Кошечкина особо и работы вчера не было. Он бывает красный как свёкла, а вчера на опыте всё сделал. Особо на него не давили», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Новость по теме «Металлург» крупно обыграл ЦСКА и вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина