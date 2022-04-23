Голкипер «Вегаса» Ленер перенесёт операцию в конце сезона

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер перенесёт операцию в конце сезона, чтобы вылечить травму нижней части тела, сообщает The Athletic.

Однако главный тренер команды Питер Дебур не подтвердил, что Ленер будет отсутствовать в конце сезона. Он ожидает, что Ленер будет на тренировке в субботу и будет готов играть в понедельник, 25 апреля, с «Сан-Хосе Шаркс». Напомним, голкипер пропустил тренировку в пятницу.

Ленер получил травму ещё 8 марта в Филадельфии. Он вернулся в строй 3 апреля, пропустив 12 игр. В шести играх с момента своего возвращения Ленер пропустил 17 голов.

Всего в текущем сезоне на счету голкипера 44 матча, в которых он оформил один шат-аут. Вратарь выступает за команду с середины сезона-2019/2020.