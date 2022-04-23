ЮЧМ: Чехия нанесла 32 броска в створ за период, немцы забили единственным броском – 1:1

Сегодня, 23 апреля, стартовал Юниорский чемпионат мира по хоккею среди команд не старше 18 лет. В эти минуты на «Фанатек-Арене» сборная Германии встречается с командой Чехии. На момент написания новости идёт 36-я минута – 2:2.



По ходу первого периода сборная Чехии нанесла 32 броска в створ ворот немецкой команды и забила один гол. Немцы бросили по воротам соперника всего один раз – этот бросок получился результативным. Таким образом, первый период команды завершили с равным счётом, при этом чешская команда нанесла на 31 бросок больше соперника.



Отметим, что на пятой минуте второго периода Германия забила и повела в счёте, однако на 12-й чехи сравняли счёт.

Напомним, в турнире не примет участие юниорская сборная России.