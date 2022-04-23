Малкин вернулся в состав «Питтсбурга» после четырёхматчевой дисквалификации

В этим минуты в Детройте на «Литтл Сизарс-арене» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Питтсбург Пингвинз». В этом матче принимает участие российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин, отбывший четырёхматчевую дисквалификацию.



Отметим, на момент написания новости идёт первый период, счёт в матче 0:0.



Напомним, 35-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин наказан 4-матчевой дисквалификацией за удары по рукам и лицу защитнику «Нэшвилла» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. После сирены об окончании второго периода Малкин ударил защитника гостей Марка Боровецки клюшкой сначала по рукам, а затем по лицу, в результате чего на лице Марка появилась кровь и он выбыл до конца игры. За эти действия россиянин получил четыре минуты штрафа.