Сидни Кросби догнал Лемье по количеству сезонов с 30 голами за «Питтсбург»

В этим минуты в Детройте на «Литтл Сизарс-арене» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Питтсбург Пингвинз». На момент написания новости идёт перерыв после первого периода, счёт в матче 2:1 в пользу «Пингвинз».



Один из голов «Питтсбурга» забил капитан команды Сидни Кросби – это его 30-я шайба в текущем сезоне.



Таким образом, Кросби стал третьим игроком в истории команды, кто достигал этой отметки в 10 сезонах и более.



Ранее это сделали Марио Лемье (11 сезонов) и Яромир Ягр (10).

В текущем сезоне Кросби провёл 66 матчей и набрал 82 очка. Помимо 30 голов, на его счету ещё 52 результативные передачи. Последний раз форвард забивал 30+ голов в сезоне-2018/2019 (35).