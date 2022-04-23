Сборная США разгромила Канаду на юниорском чемпионате мира, забросив восемь шайб

Сегодня, 23 апреля, состоялся первый игровой день юниорского чемпионата мира по хоккею среди команд не старше 18 лет. В Ландсхуте (Германия) на «Фанатек-Арене» прошёл матч сборных Канады и США. Встреча завершилась результативной победой американцев со счётом 8:3 (2:0, 4:3, 2:0).
В составе канадцев голами отметились Мэттью Вуд, Мэтью Уорд и Коннор Бедард. За американцев покер оформил Исаак Ховард, по разу отличились Логан Кули, Круз Луциус, Райан Чесли и Коул Спайсер.
Помимо США и Канады, в группе А играют команды Чехии и Германии. Ранее чехи победили немцев со счётом 4:2.
В следующем матче Канада сыграет с Германией, США встретится с Чехией. Оба матча пройдут 24 апреля.
Напомним, недавно канадец Бедард установил достижение в WHL, став самым молодым игроком, забившим 50 голов за сезон.
- 23 апреля 2022
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