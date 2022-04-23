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Сборная США разгромила Канаду на юниорском чемпионате мира, забросив восемь шайб

Сборная США разгромила Канаду на юниорском чемпионате мира, забросив восемь шайб
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Сегодня, 23 апреля, состоялся первый игровой день юниорского чемпионата мира по хоккею среди команд не старше 18 лет. В Ландсхуте (Германия) на «Фанатек-Арене» прошёл матч сборных Канады и США. Встреча завершилась результативной победой американцев со счётом 8:3 (2:0, 4:3, 2:0).

В составе канадцев голами отметились Мэттью Вуд, Мэтью Уорд и Коннор Бедард. За американцев покер оформил Исаак Ховард, по разу отличились Логан Кули, Круз Луциус, Райан Чесли и Коул Спайсер.

U18 ЧМ-2022. Группа A
23 апреля 2022, суббота. 20:30 МСК
Канада U18
Окончен
3 : 8
США U18
0:1 Ховард (Хатсон) – 04:20 (5x5)   0:2 Ховард (Бриндли, Назар) – 18:52 (5x5)   1:2 Вуд (Бедард) – 24:42 (5x5)   2:2 Уорд – 25:55 (бул)   2:3 Кули (Готье) – 29:21 (5x5)   2:4 Луциус (Чесли, Страмел) – 30:10 (5x5)   3:4 Бедард (Мольденхауэр, Пикеринг) – 31:43 (5x5)   3:5 Чесли – 34:33 (5x5)   3:6 Ховард (Назар, Бржустевич) – 38:37 (5x5)   3:7 Спайсер (Каплан) – 49:15 (5x5)   3:8 Ховард (Кули, Пауэлл) – 50:21 (5x5)

Помимо США и Канады, в группе А играют команды Чехии и Германии. Ранее чехи победили немцев со счётом 4:2.

В следующем матче Канада сыграет с Германией, США встретится с Чехией. Оба матча пройдут 24 апреля.

Напомним, недавно канадец Бедард установил достижение в WHL, став самым молодым игроком, забившим 50 голов за сезон.

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