Третьяк: ЦСКА не выпускал «Магнитку» из зоны? А что толку, показывали фигурное катание

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал итоги встречи между «Металлургом» и ЦСКА (1:0), а также шансы армейцев на победу в серии (1-3).
«Василий Кошечкин молодец, показывает стабильный хоккей, кроме первой игры, наверное. Его можно поздравить с хорошей игрой, но, с другой стороны, для ЦСКА в двух играх не забить дома ни одного гола — это, конечно, проблема. И моментов не так уж много было: во втором периоде я у ЦСКА насчитал только один. Разве с одним моментом можно выиграть?
В третьем периоде ЦСКА около 2,5 минуты не выпускали соперника из зоны, не давая смениться? А что толку, показывали фигурное катание и ни одного броска в створ ворот. Там уже третья смена наложилась, у «Металлурга» сил не было. Надо было идти на пятак, мять и забивать, а они всё показывают, как шайбу держат.
В хоккее всё может быть. Я помню, СКА проигрывал ЦСКА 0-3 и выиграл 4-3, хотя сейчас очень сложно такое представить по сегодняшней игре. «Магнитка» выглядела посвежее, помобильнее», — цитирует Третьяка ТАСС.
- 24 апреля 2022
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