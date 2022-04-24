Кочетков, вчера дебютировавший в НХЛ, заменил травмированного Раанту в матче «Каролины»

В эти минуты в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» продолжается матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Каролиной Харрикейнз». На 11-й минуте третьего периода «ураганы» ведут со счётом 3:2.



Голкипер «Каролины» Антти Раанта получил травму во втором периоде, после чего ему на замену вышел российский вратарь Пётр Кочетков. Отметим, что 22-летний россиянин дебютировал в Национальной хоккейной лиге вчера, 23 апреля, во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2, ОТ). Он отразил 17 бросков из 19 (89,5%).



«Каролина» занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 110 очков после 79 проведённых встреч и обеспечив себе участие в плей-офф Кубка Стэнли — 2022.