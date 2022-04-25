«Что за чертовщина подмешана у вас в воде». Байден — о победах «Тампы» в Кубке Стэнли
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Президент США Джо Байден на встрече в Белом доме с «Тампа-Бэй Лайтнинг» прокомментировал победу команды в Кубке Стэнли в 2020 и 2021 году.
«Я не знаю, что за чертовщина подмешана у вас в воде», — цитирует Байдена в «твиттере» журналист Джо Смит.
Напомним, в финале 2021 года «Тампа» оказалась сильнее «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Ранее «молнии» одержали победу в Кубке Стэнли 2020 года, в финальной серии переиграв «Даллас Старз» (4-2). Всего на счету «Тампы» три Кубка Стэнли (ещё один — в сезоне-2003/2004).
В текущем сезоне «Лайтнинг» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 106 очков после 79 встреч. Команда обеспечила себе участие в плей-офф Кубка Стэнли — 2022.
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