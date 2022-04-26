НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал имена трёх лучших игроков прошедшей недели.
Первой звездой стал нападающий и капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос. На его счету четыре заброшенных шайбы и девять результативных передач в четырёх встречах. Во всех из них на его счету не менее трёх баллов. Также он стал лучшим бомбардиром в истории «Лайтнинг».
Второе место занял нападающий «Миннесоты Уайлд» Кевин Фиала, в активе которого 11 (4+7) результативных очков в четырёх матчах. В игре с «Ванкувер Кэнакс» (6:3) он сделал пять голевых пасов, установив рекорд клуба.
Третья звезда – голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик. На его счету три победы в трёх встречах, в которых он отразил 94% бросков, пропуская в среднем 1,33 шайбы за матч.
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