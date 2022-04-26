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Стэмкос — о встрече «Тампы» с Байденом: для многих это один из самых ярких моментов жизни

Стэмкос — о встрече «Тампы» с Байденом: для многих это один из самых ярких моментов жизни
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Нападающий и капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал встречу в Белом доме с президентом США Джо Байденом.

«Мы не были уверены, что получим такую возможность, но ожидание определённо стоило того. Для многих из нас это было одним из самых ярких моментов в жизни, и не только в их хоккейной карьере. Это огромная честь и незабываемый опыт», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Напомним, в финале 2021 года «Тампа» оказалась сильнее «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Ранее «молнии» одержали победу в Кубке Стэнли 2020 года, в финальной серии переиграв «Даллас Старз» (4-2). Всего на счету «Тампы» три Кубка Стэнли (ещё один — в сезоне-2003/2004).

В текущем сезоне «Лайтнинг» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 106 очков после 79 встреч.

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