А. Юдин: сейчас Петербург официально лучший в стране по работе с молодёжью

Заслуженный мастер спорта, тренер Александр Юдин поделился мнением о победе молодёжки СКА в Кубке Харламова.



«СКА-1946 переигрывал «Красную Армию» по ходу всего финала. Представляю, насколько тяжело собрать такую команду: нужно договариваться с родителями, готовить инфраструктуру, тренерские кадры. В СКА этому несколько лет уделяют огромное внимание и сейчас получили наглядный результат этой работы. И это при том, что в финале не участвовал лучший бомбардир команды Бучельников, выбыли Грошев и Танков.



Но даже без них талантов в СКА-1946 хватает: Мичков стал лучшим снайпером плей-офф, Кровяков — лучшим бомбардиром, добавили класса и опыта Хуснутдинов и Чибриков. Если СКА продолжит так же доверять молодёжи, то всех этих парней мы в дальнейшем будем видеть уже в КХЛ. Кубок Харламова — важнейший трофей, маркер работы с молодёжью, на сегодняшний день Петербург в этом официально лучший в стране», — сказал Юдин «Чемпионату».

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