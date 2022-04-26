Каменский считает, что от решения лишить Россию ЧМ-2023 пострадает международный хоккей

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал решение Международной федерации хоккея лишить Россию права проведения чемпионата мира 2023 года.
«Грустно, что чемпионат мира по хоккею не пройдёт в России. Даже не знаю, как это назвать и прокомментировать. Жалко. Мы ждали, готовились, развивали инфраструктуру. Нет никаких объяснений. Я считаю, ИИХФ поступает неправильно. Непонятное решение, которое не для хоккея.
То, как мы умеем организовывать крупные соревнования, чемпионаты мира в России, — говорит о многом. Всё всегда проходило на высшем уровне. От этого пострадает международный хоккей», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, ИИХФ сообщила, что решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков. Как и в случае с более ранним решением Совета об отмене чемпионата мира среди юниоров 2023 года, который должен был пройти в Омске и Новосибирске, Совет выразил серьёзную озабоченность по поводу безопасности передвижения игроков и официальных лиц в Россию, из страны и внутри страны.
Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.
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