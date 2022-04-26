Тренер «Вашингтона» ответил на вопрос, будет ли Овечкин в строю к плей-офф после травмы

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт ответил на несколько вопросов, связанных с травмой российского нападающего команды Александра Овечкина.
Как сообщает североамериканский журналист Стивен Уайно, Лавиолетт примет решение об участии россиянина в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который должен пройти в ночь с 26 на 27 апреля, непосредственно перед самой встречей. Скорее всего, Овечкин пропустит матч с «островитянами», поскольку команда не хочет им рисковать.
Кроме того, Лавиолетта спросили, будет ли капитан «Вашингтона» в строю к первой встрече плей-офф.
«Надеюсь, что да… я не знаю», — ответил главный тренер «столичных».
Напомним, 36-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.
- 26 апреля 2022
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