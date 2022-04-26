Вадим Шипачёв высказался о походе в Кремль на чествование призёров Олимпийских игр — 2022

Нападающий сборной России по хоккею и московского «Динамо» Вадим Шипачёв в одной из своих социальных сетей поделился мнением о походе в Кремль на чествование призёров Олимпийских игр 2022 года.
«Кремлёвский дворец — одно из самых красивых мест, которые я видел!» — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня состоялось чествование призёров Олимпийских игр 2022 года. Спортсменам, завоевавшим серебряные и бронзовые награды на зимней Олимпиаде в Пекине, вручили государственные награды из рук вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и помощника президента РФ Игоря Левитина.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили хоккеисты Александр Самонов, Тимур Билялов, Сергей Телегин, Александр Никишин, Владимир Ткачёв, Дамир Шарипзянов, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачёв, Артур Каюмов, Станислав Галиев, Кирилл Семёнов, Арсений Грицюк, Александр Елесин и Никита Гусев.
- 26 апреля 2022
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