Вадим Шипачёв высказался о походе в Кремль на чествование призёров Олимпийских игр — 2022

Нападающий сборной России по хоккею и московского «Динамо» Вадим Шипачёв в одной из своих социальных сетей поделился мнением о походе в Кремль на чествование призёров Олимпийских игр 2022 года.

«Кремлёвский дворец — одно из самых красивых мест, которые я видел!» — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня состоялось чествование призёров Олимпийских игр 2022 года. Спортсменам, завоевавшим серебряные и бронзовые награды на зимней Олимпиаде в Пекине, вручили государственные награды из рук вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и помощника президента РФ Игоря Левитина.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили хоккеисты Александр Самонов, Тимур Билялов, Сергей Телегин, Александр Никишин, Владимир Ткачёв, Дамир Шарипзянов, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачёв, Артур Каюмов, Станислав Галиев, Кирилл Семёнов, Арсений Грицюк, Александр Елесин и Никита Гусев.