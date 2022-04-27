«Бостон» поразил ворота Бобровского дважды с разницей в 6 секунд, едва не обновив рекорд

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Бостон Брюинз» принимает «Флориду Пантерз». Завершился 1-й период, счёт равный – 2:2.

Хоккеистам «Бостона» в этой игре почти удалось обновить рекорд 84-летней давности. Форварды «мишек» Эрик Хаула и Тейлор Холл распечатали ворота российского голкипера Сергея Бобровского дважды кряду с разницей в шесть секунд. Клубный рекорд «Брюинз» же принадлежит Рэю Гетлиффу и Лерою Голдсуорси, которые в январе 1938 года отправили две шайбы кряду за пять секунд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне 33-летний Бобровский принял участие в 53 матчах за «Флориду», в которых в среднем пропускает 2,66 шайбы за игру, отражая 91,2% бросков.