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Сергей Бобровский вышел на 25-е место по победам среди вратарей НХЛ всех времён

Сергей Бобровский вышел на 25-е место по победам среди вратарей НХЛ всех времён
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Флориду Пантерз». Победу в этом одержали гости в овертайме со счётом 3:2.

Российский голкипер Сергей Бобровский одержал 334-ю победу в НХЛ, что позволило россиянину догнать Кэма Уорда и разделить с ним 25-е место по победам среди вратарей всех времён в лиге.

На 25-й минуте форвард хозяев Себастьян Ахо открыл счёт. Через 10 минут голом в ворота хозяев ответил Александр Барков. Потом вновь вывел хозяев вперёд Жан-Габриэль Пажо на 42-й минуте. На 57-й минуте Баркоа оформил дубль и перевёл матч в дополнительное время. На первой минуте овертайма тот же Барков решил исход матча.

Бобровский совершил 24 сейва, а у другой команды стоял на воротах тоже россиянин – Илья Сорокин. Он отразил 39 бросков по своим воротам.

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