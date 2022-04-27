Хуснутдинов: игроки сами ставят песни о России в раздевалке, нас никто не заставляет
Поделиться
Нападающий петербургского СКА Марат Хуснутдинов прокомментировал слова главного тренера команды Романа Ротенберга о том, что молодые игроки команды сами ставят в раздевалке группу «Любэ» и другие патриотические песни.
«Ставим ли мы группу «Любэ» в раздевалке? Да, ставим. Это уже часть нашей команды, наши традиции, а не какая-то обязаловка. Все эти песни с нами, мы к ним привыкли. Помогают нам настраиваться», – сказал Хуснутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.
Напомним, текущий сезон стал для Ротенберга первым в тренерской карьере. Он возглавил СКА по ходу регулярного чемпионата. Петербуржцы вышли в плей-офф с первого места на Западе, а в Кубке Гагарина дошли до полуфинала, где уступили московскому ЦСКА.
Комментарии
- 27 апреля 2022
-
16:15
-
15:46
-
15:33
-
14:28
-
14:24
-
14:18
-
14:00
-
13:37
-
13:33
-
13:27
-
13:13
-
13:02
-
12:56
-
12:47
-
12:25
-
12:00
-
11:34
-
11:10
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:54
-
08:52
-
08:22
-
08:21
-
08:06
-
07:43
-
07:25
-
07:19
-
06:51
-
06:38
-
06:18
Партнерский контент