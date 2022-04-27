Хуснутдинов: игроки сами ставят песни о России в раздевалке, нас никто не заставляет

Нападающий петербургского СКА Марат Хуснутдинов прокомментировал слова главного тренера команды Романа Ротенберга о том, что молодые игроки команды сами ставят в раздевалке группу «Любэ» и другие патриотические песни.



«Ставим ли мы группу «Любэ» в раздевалке? Да, ставим. Это уже часть нашей команды, наши традиции, а не какая-то обязаловка. Все эти песни с нами, мы к ним привыкли. Помогают нам настраиваться», – сказал Хуснутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.

Напомним, текущий сезон стал для Ротенберга первым в тренерской карьере. Он возглавил СКА по ходу регулярного чемпионата. Петербуржцы вышли в плей-офф с первого места на Западе, а в Кубке Гагарина дошли до полуфинала, где уступили московскому ЦСКА.