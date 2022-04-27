«Кузнецов привлёк внимание всей страны». RMNB — о хитром буллите россиянина

RMNB (Russian Machine Never Breaks) прокомментировало хитрую манеру исполнения буллита российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.

«В воскресенье, в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» Евгений Кузнецов добавил еще одну фишку к своей новой, супермедленной манере исполнения буллитов. И привлёк тем самым внимание всей страны.



Наш дорогой Кузя дерзко прокрутил в руке клюшку в руке перед тем, как вновь превратиться в человека-черепаху. Российский центрфорвард около двух десятков раз переложил шайбу влево и вправо перед тем, как нанести бросок по воротам голкипера «Лифс» с удобной руки.



Было ли это немного нахально? Да, безусловно! Дезориентирует ли голкипера, когда игрок приближается к тебе на такой маленькой скорости и демонстрирует при этом такую большую уверенность в собственных силах? Возможно. Но Кузя просто получает наслаждение от происходящего на площадке, ребята!



Некоторые люди в социальных сетях тотчас принялись критиковать Евгения за подобную прокрутку клюшки, потому что они, вероятно, просто ненавидят веселье и креативность. «Это проявление неуважения. Хорошо, что они проиграли», — написал, например, один из болельщиков у себя на страничке.



Учитывая то, что «Кэпиталз» отчаянно нуждались в дополнительном очке по итогам данной серии буллитов, дабы перепрыгнуть через «Питтсбург Пингвинз» в турнирной таблице Столичного дивизиона, такой приёмчик мог послужить для Кузи целью снять напряжение перед тем, как взяться за дело. Кто знает?



Самое важное во всём этом, однако, состоит в том, что Кузнецов, похоже, взял на вооружение подобную черепашью манеру исполнения буллитов на постоянной основе. Но он и до этого являлся одним из лучших исполнителей послематчевых бросков в истории «Кэпс». За время своих выступлений Евгений реализовал 21 попытку (третий результат в истории «Вашингтона»). По проценту реализации — 39,6% — он также находится на третьем месте среди тех игроков «Кэпиталз», которые в общей сложности исполнили 12 или более буллитов.



Если такой стиль и дальше поможет ему штамповать голы, Кузя вполне может обойти на первой строчке в списке лучших исполнителей послематчевых бросков в истории клуба даже Ти Джея Оши (за время своей карьеры в «Вашингтоне» американец реализовал 17 попыток из 38 — 44,73%)», — говорится в сообщении.