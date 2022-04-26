Кузнецов раскрутил клюшку, чтобы запутать вратаря в серии буллитов, и забил. Видео

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов попытался запутать вратаря «Торонто Мэйпл Лифс» Эрика Челльгрена в серии буллитов.

Форвард первым пошёл исполнять свою попытку. Он быстро забрал шайбу, однако затем резко сбавил скорость, раскрутил клюшку руками и продолжил медленное движение в сторону ворот. После этого Кузнецов резким броском поразил ворота соперника.

Видео момента можно посмотреть с 0:30 по 0:34.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

В ночь с 24 на 25 апреля завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей (3:3 – основное время, 2:1 в серии буллитов). Отметим, что в серии буллитов каждая команда выполнила по семь бросков.