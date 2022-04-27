«К чёрту рыцарей». «Сан-Хосе» тонко потроллил «Вегас», почти лишившийся шансов на плей-офф

«Сан-Хосе Шаркс» в очередной раз потроллил своего принципиального соперника — «Вегас Голден Найтс».
Во время домашнего матча с «Анахайм Дакс» (2:5) на кубе появилась следующая надпись: «Фанаты, объединяйтесь! Празднуйте! Шумите, сохраняя хоккейную энергию! Хорошенько усвойте это, чествуем «Шаркс»!»
Если взять первые буквы оригинальной надписи, получится фраза «К чёрту рыцарей».
Напомним, в ночь с 24 на 25 апреля команды встречались в очной встрече. «Сан-Хосе» уже давно лишился шансов на плей-офф, в то время как «Вегас» ещё борется за продолжение сезона. «Рыцари» к 57-й минуте выигрывали 4:2, однако на 58-й минуте «Сан-Хосе» сократил отставание до минимума, а за секунду до конца третьего периода Тимо Майер сравнял счёт. В овертайме Томас Бордело принёс «акулам» победу. После этого «Вегас» за три встречи до завершения регулярки отстал от идущего на восьмой строчке «Даллас Старз» на три очка. «Рыцари» в итоге уступили «звёздам» и за два матча до конца чемпионата отстают на четыре очка.
- 27 апреля 2022
-
22:13
-
21:56
-
21:35
-
21:15
-
20:55
-
20:25
-
20:00
-
19:40
-
19:28
-
18:55
-
18:31
-
18:25
-
17:45
-
17:20
-
17:00
-
16:33
-
16:15
-
15:46
-
15:33
-
14:28
-
14:24
-
14:18
-
14:00
-
13:37
-
13:33
-
13:27
-
13:13
-
13:02
-
12:56
-
12:47
-
12:25
-
12:00
-
11:34
-
11:10
-
11:00