«К чёрту рыцарей». «Сан-Хосе» тонко потроллил «Вегас», почти лишившийся шансов на плей-офф

«Сан-Хосе Шаркс» в очередной раз потроллил своего принципиального соперника — «Вегас Голден Найтс».

Во время домашнего матча с «Анахайм Дакс» (2:5) на кубе появилась следующая надпись: «Фанаты, объединяйтесь! Празднуйте! Шумите, сохраняя хоккейную энергию! Хорошенько усвойте это, чествуем «Шаркс»!»

Если взять первые буквы оригинальной надписи, получится фраза «К чёрту рыцарей».

Напомним, в ночь с 24 на 25 апреля команды встречались в очной встрече. «Сан-Хосе» уже давно лишился шансов на плей-офф, в то время как «Вегас» ещё борется за продолжение сезона. «Рыцари» к 57-й минуте выигрывали 4:2, однако на 58-й минуте «Сан-Хосе» сократил отставание до минимума, а за секунду до конца третьего периода Тимо Майер сравнял счёт. В овертайме Томас Бордело принёс «акулам» победу. После этого «Вегас» за три встречи до завершения регулярки отстал от идущего на восьмой строчке «Даллас Старз» на три очка. «Рыцари» в итоге уступили «звёздам» и за два матча до конца чемпионата отстают на четыре очка.