Российских и белорусских хоккеистов не допустят к импорт-драфту CHL в 2022 году, сообщает журналист Джефф Марек на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что вскоре об этом решении должны объявить официально.
Импорт-драфт CHL является процедурой закрепления прав клубами юниорских лиг Северной Америки (WHL, OHL, QMJHL) на лучших хоккеистов из Европы.
В прошлом, 2021-м году лишь были задрафтованы семь российских хоккеистов. Защитник Кирилл Кудрявцев ушёл под шестым номером в «Су Грейхаундс», форвард Руслан Газизов под 12-м — в «Лондон». Также были задрафтованы защитники Ян Кузнецов («Сент-Джон», 22-й номер), Андрей Малявин («Сарния», 24-й номер) и Александр Лукин («Норт Бэй», 30-й номер). Нападающий Иван Мирошниченко был выбран под 43-м номером командой «Акади-Батхёрст», Матвей Мичков — под 112-м номером командой «Шарлоттаун». Также на драфте были выбраны 11 хоккеистов из Беларуси.
- 27 апреля 2022
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