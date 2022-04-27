Российских и белорусских хоккеистов не допустят к импорт-драфту CHL в 2022 году

Российских и белорусских хоккеистов не допустят к импорт-драфту CHL в 2022 году, сообщает журналист Джефф Марек на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что вскоре об этом решении должны объявить официально.

Импорт-драфт CHL является процедурой закрепления прав клубами юниорских лиг Северной Америки (WHL, OHL, QMJHL) на лучших хоккеистов из Европы.

В прошлом, 2021-м году лишь были задрафтованы семь российских хоккеистов. Защитник Кирилл Кудрявцев ушёл под шестым номером в «Су Грейхаундс», форвард Руслан Газизов под 12-м — в «Лондон». Также были задрафтованы защитники Ян Кузнецов («Сент-Джон», 22-й номер), Андрей Малявин («Сарния», 24-й номер) и Александр Лукин («Норт Бэй», 30-й номер). Нападающий Иван Мирошниченко был выбран под 43-м номером командой «Акади-Батхёрст», Матвей Мичков — под 112-м номером командой «Шарлоттаун». Также на драфте были выбраны 11 хоккеистов из Беларуси.